Dove lo metto,? E' possibile che Maxse lo stia chiedendo: l'inglese cerca infatti il suo spazio, eppure questo spazio proprio non se ne trova. Anche per questo il tecnico l'ha provato più volte come mezzala, data la sovrabbondanza di esterni a sinistra. Risultato? Ancora indecifrabile: deve crescere, in pratica.Eppure è un gran peccato. Iling era emerso come uno dei salvatori dalla noia della scorsa stagione, ha provato a giocarsi le sue carte e molte le ha ben spese, dimostrando di meritare la fiducia che società e allenatore hanno avuto nei suoi confronti. Così Samuel è ripartito per prendersi il posto da titolare. Dove? Out mancino, al posto di Kostic e Cambiaso, al momento favoriti e al di sopra nelle gerarchie. Una situazione spinosa, la sua. Un nodo da sciogliere. E un talento che rischia di perdersi.