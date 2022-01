Le sue prestazioni spesso non convincono e sul mercato il suo è un nome caldo. Ma dopo la Supercoppa italiana, in difesa di Adrien Rabiot è arrivato proprio Massimiliano Allegri. Analizzando il match di San Siro in conferenza stampa, l'allenatore bianconero si è concentrato sulle prove di alcuni singoli, tra cui il francese: "​L'altra sera ha fatto una buona partita, ha sovrastato un grandissimo giocatore come Barella. E' un giocatore votato al sacrificio, piacevole sorpresa", ha detto Allegri.