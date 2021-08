Rispetto al giorno del suo arrivo, com'è cambiato? Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport: "Nel 2014 doveva tamponare un’emergenza e, quasi senza pianificarlo, ha finito per creare il ciclo più vincente della storia moderna del calcio italiano. Oggi, con un blindatissimo quadriennale e l’appoggio incondizionato di presidente, dirigenza e proprietà si appresta a ricostruire un ciclo, partendo da un manipolo di giovani talenti ai quali può far compiere il salto di qualità definitivo (qualcosa del genere era in qualche modo capitata a uno dei suoi maestri, Giovanni Trapattoni, nell’estate del 1976 ): è una prospettiva esaltante almeno quanto il tornare a vincere lo scudetto".