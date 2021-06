Le dichiarazioni del direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti: "La Juventus ha la certezza di partecipare alla Champions League e già questo è importante, non solo per la squadra bianconera ma per il calcio italiano. Oltre che per la Champions stessa. Per la Juve vale però lo stesso discorso per le romane: hai preso Allegri, che è una certezza, ma l'allenatore senza i giocatori giusti va da poche parti. La società deve avere la capacità, pur nelle ristrettezze economiche che sta affrontando, di prendere almeno un paio di centrocampisti di spessore e un centravanti. La dirigenza juventina si sta muovendo in questo senso e con questi rinforzi può tornare a essere competitiva."