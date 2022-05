Mario Cecchi, assistente di #Inzaghi, incrocia #Allegri. I due si sfiorano. Cecchi chiede scusa.



Eccolo qui il “calcio” subìto da #Allegri. pic.twitter.com/4BJNZtbOnd — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 13, 2022

"È passato uno dell'Inter e mi ha dato una pedata. Non so chi fosse, ma mi sono arrabbiato. È umano. È venuto l'arbitro e ha espulso me": queste le parole di Massimilianonel post, finale di Coppa Italia.Sui quotidiani sportivi di oggi, è emerso come il contatto sia avvenuto tra il tecnico livornese e l'assistente di Simone Inzaghi, Mario. Il giornalista Fabrizio Biasin, attraverso i suoi canali social, ha pubblicato un video che fa chiarezza sull'episodio che ha scatenato il nervosismo del tecnico livornese e che ha portato alla sua espulsione.