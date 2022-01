Che Ramsey fosse fuori dai piani della Juventus era cosa già nota da tempo. Oggi, nella conferenza stampa pre Juventus-Napoli, è arrivata anche la conferma diretta di Massimiliano Allegri: "Ramsey è rientrato da un permesso che gli era stato concesso per svolgere lavoro differenziato in Inghilterra. Ma il giocatore è in uscita". Nessun dubbio, dunque: si attende l'offerta che possa convincere il gallese, che difficilmente tornerà a vestire la maglia bianconera. Non altrettanto netta la risposta di Allegri su Arthur: "Credo che, 99 su 100, la rosa resterà questa". Insomma, il destino del brasiliano resta incerto.