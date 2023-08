Dopo l'amichevole contro l'Atalanta e in generale i match estivi della Juve, Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, commenta così la situazione: "Allegri ha completamente cambiato pelle dopo le ultime due, deludenti, stagioni. Gli si possono affibbiare parecchi difetti, ma non quello di essere un dogmatico, uno di quegli allenatori che non si schiodano mai dalle loro idee. La sua nuova Juventus ne è la dimostrazione che, peraltro, i tifosi sembrano apprezzare. E sorge, a questo punto: ma pensarci prima? Era così difficile proporre questo gioco l’anno scorso o quello prima?".