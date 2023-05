Un incontro informale, una stretta di mano. E poi due chiacchiere, nulla in più. I grandi fronti contrapposti in casa Juve si sono sfiorati per qualche minuto: da una parte Massimiliano Allegri (e il suo gruppo di lavoro), dall’altra Francesco Calvo. Che si è aggiunto al gruppetto di dirigenti a bordocampo solo più tardi, intrattenendosi in particolare con il team manager Fabris.



Saranno ore caldissime, giorni di decisioni. Sembra davvero complicato ripartire da Max, che avrà un ultimo confronto con la società prima di partire per le vacanze. O in maniera definitiva. No, la testa non può essere a Udine...