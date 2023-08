, dopo Udinese-Juve, parla così a DAZN."Perché fuori? Perché avevo anche Iling, sono due nello stesso ruolo. Se fosse uscito prima Chiesa avrei messo Kostic. Ho messo Iling perché va più dentro il campo, Kostic è più lineare"."Ci sono due cose dove bisogna migliorare. Guardando il secondo tempo la gestione della palla, bisogna muoversi un pochino. faceva molto caldo, c'era chi rientrava, vediamo Fagioli, McKennie ha lavorato un po' a parte. Ho fatto due sostituzioni a fine primo tempo perché avevo bisogno di regia. Miretti e Weah hanno fatto belle partite. Poi quando devi gestire l'errore e difendere in maniera diversa. 3-0 ok, ma le partite fanno presto a cambiare"."Secondo me Chiesa è un attaccante, poi magari mi sbaglio. Ma è un attaccante. Da esterno si isola, diventa solo di ripartenza. Stasera Federico, giocando vicino a Vlahovic, è stato bravo. Stanno migliorando. In quella posizione deve migliorare in fase di non possesso. Per mezz'ora è stato bravo, poi si è isolato e sono entrati dentro. Può fare 14-16 gol, da esterno è riduttivo"."Non è stata una sorpresa. Andrea è molto bravo e molto intelligente. Quando hai Chiesa, che te lo trovi in mezzo o esterno, lui è bravo ad entrare dentro al campo. Capisce. Creava superiorità numerica. Magari senza Chiesa ci può aiutare Kostic. Uno con caratteristiche diverse"."La partita si è sviluppata molto a sinistra, Miretti andava a giocare di là. Weah in alcune situazioni ci ha fatto uscire bene con la palla. Era alla prima e non era semplice. Ha preso questo colpo... ma è importante per noi"."Noi lo facciamo per noi. Stare fuori dalla Champions è una mancanza importante. Il club ha sempre partecipato. Dopo 12 anni non riusciamo ed è una mancanza, non lo nego. Tutti dicono che è un vantaggio... Il vantaggio per me è giocare con le big, ogni tre giorni. L'anno scorso, la squadra, in un'annata non facile, aveva fatto il suo. Avendo il diritto di giocare in Champions. Lavoriamo e vediamolo come opportunità: migliorare come squadre, i singoli. Bel primo tempo, la ripresa a metà. Non abbiamo gestito bene la palla e difeso male vicino all'area. Avevamo staccato dopo il 2-0 e allentato la morsa..."."Più moderna? Bisogna sfruttare al massimo le caratteristiche dei giocatori. per un baricentro alto le punte pressano molto. Lavoriamo anche tatticamente. Tanto da imparare. Abbiamo vinto una partita, restiamo coi piedi per terra, senza pensare d'aver risolto tutto. Stiamo lavorando bene. C'è disponibilità dei giocatori. Io sono un po' contro quanto viene detto. C'è da lavorare e sfruttare le caratteristiche. Dopo il 2-0 abbiamo mollato, dobbiamo coprire anche quando c'è da dare pressione"."Ha fatto una buona partita. Veniva da un periodo in cui aveva giocato poco. In campo parecchio, soprattutto quando lo mettiamo in movimento sul recupero diventa importante. Il gol di Chiesa è stato un recupero e poi l'abbiamo innescato, come con il Real. Va fatto però quando c'è la gestione della palla, smarcarsi, conoscere gli spazi. Ci stiamo lavorando, sono le cose più difficili".