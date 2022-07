Le dichiarazione integrali di Massimiliano, nel post partita contro il, riportate da Tuttosport:- "Con la società lavoriamo per dare un ordine alla Juventus nei ruoli, nella rosa della squadra. Parliamo, esprimo sempre il mio pensiero e la mia idea che è sempre stata la stessa: non serve prendere giocatori tanto per fare mucchio e numero; se ce li abbiamo già bravi nel nostro ruolo non ha senso prenderli. Sono contento di quello che ha fatto la società finora. Abbiamo iniziato l'anno scorso, quest'anno abbiamo fatto un altro passo avanti. C'è mercato fino al 31 agosto quindi non si sa cosa può succedere. Quando hai giocatori di un certo livello, ti accorgi che grazie a loro hanno più sicurezza tutti gli altri".- "Quando sai giocare a calcio è più facile. Non ci vuole tanto tempo per inserirsi nella squadra. Poi Di Maria è uno che oltre a giocare con la palla sa giocare senza".- "Paul ha fatto un buon primo tempo, è partito molto bene con quel tiro, poi ha avuto tre occasioni dove ha un po' gigioneggiato quindi è tornato indietro di 4-5 anni. Su questo deve lavorare, anche perché sono input che arrivano ai più giovani, e invece bisogna dare il buon esempio".- "E' stato un buon test. Mi aspettavo che si facesse una buona partita. Visto che era la prima e che avevo un po’ di ragazzini dentro, sono contento. Ho visto un buon ritmo nel primo tempo, il test ci è servito per mettere un po' di minutaggio nelle gambe. Anche nel secondo tempo, nonostante fossero tutti giovani, hanno fatto bene".- "I ragazzi si sono ben comportati. Da Graca ha fatto gol: per un giovane è sempre bello segnare con la maglia della Juve anche se in amichevole. Fagioli ha disputato un buon primo tempo: ha perso qualche palla di troppo più che altro per un po' di leggerezza, però ha fatto anche una giocata importante quando ha sfiorato il gol".- "Gatti ha disputato una buona partita anche se deve migliorare come serenità nella fase difensiva. Bremer ha fatto molto bene: la fase difensiva lo sapevamo, ma è stato bravo pure nella gestione della palla così come tutti gli altri".