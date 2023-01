A TMW Radio, Xavierha parlato così del nuovo corso della: "É un'emergenza medica continua in una stagione che si conferma ancora una volta tormentata. In queste condizioni anche per allegri è complicato mettere di volta in volta la squadra in campo, anzi il tecnico è costretto ad inventarsi sistematicamente qualcosa perchè non ha mai a disposizione i giocatori che gli servirebbero davvero".