Massimiliano Allegri è pronto a tornare... in panchina. Se sarà una bianconera o una semplicemente blanca non è ancora certo, ma sarà sicuramente a bordo campo. Nelle ultime settimane il suo nome è stato associato con sempre maggiore convinzione alla Juventus, ma arrivano smentite sull’ipotesi di un nuovo abbraccio, anche se la pista resta viva. Nuove voci si sommano a queste e raccontano di contatti anche fra Allegri e il Real Madrid: un ritorno al passato, perché già nell’estate del 2018 il tecnico livornese aveva detto no a Florentino Perez e ora lo vorrebbe a gestire un nuovo ciclo. ZIDANE - I rapporti tra Zidane e Perez non sono privi di problemi e sul futuro non ci sono certezze, come lo stesso Florentino ha fatto intendere negli scorsi giorni. E Zidane gli ha fatto eco: "Ad oggi non so nulla. Non guardo al futuro, né ora né quando si diceva che bisognava esonerare Zidane. Non cambia nulla, qui ci si sofferma sul presente, giorno dopo giorno. Domani giocheremo una partita importante ed è questo che ci interessa. Nient’altro. Nel calcio si può avere un contratto di quattro o cinque anni e poi andar via domani. Non significano nulla i contratti. Io sono contento qui, ma bisogna pensare alla gara di domani e a null’altro. Sono felice che il presidente proseguirà il suo lavoro a capo del Real Madrid, ma noi dobbiamo concentrarci solo sul match col Getafe". La Juve lo ha sempre nel mirino e, come riporta Tuttosport, se fossero autentici i contatti fra Allegri e il Real, la Juventus potrebbe andare all'assalto proprio su Zizou. Zidane ha sempre accarezzato l’idea di allenare la Juventus tornando nella sua amata Torino e Agnelli sarebbe molto felice. Ovviamente tutto dipenderà da Pirlo e da questo finale di stagione...