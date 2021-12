Massimilianoè intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di. Ecco le sue parole: "Una bella serata per il risultato, la partita è stata buona però abbiamo sbagliato troppi gol e qui dobbiamo migliorare, dobbiamo essere più cattivi e cinici davanti al portiere, in area. Volevo verificare le condizioni di tutti e hanno dato una buona risposta, Arthur, Bentancur e Rabiot, ma anche De Winter ha avuto personalità, così come Rugani stesso e Perin. Volevamo fare una partita aggressiva, sull'1-0 poi le partite sono sempre in bilico".E sul prossimo impegno della Juve: "Sabato ci aspetta una partita difficile, anessuno ha mai giocato e serve una partita completamente diversa. Da qui a febbraio? L'obiettivo è quello di fare prestazioni migliori sotto l'aspetto mentale: il Venezia è una squadra che gioca bene, aggredisce, sarà un campo difficile e servirà una partita ordinata e giusta, per ottenere tre punti. Forse serve un po' più di serenità per fare gol, dobbiamo migliorare la percentuale realizzativa. Infortunati? Non so se recupereremo qualcuno, forse McKennie ma probabilmente nemmeno lui, gli altri certamente no".