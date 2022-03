Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, parla dopo la vittoria contro la Fiorentina in Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni a Mediaset:



"Dobbiamo fare i complimenti alla Fiorentina perché ha fatto una bella partita. Quella di oggi è stata una gara bloccata, dove abbiamo subito nel primo tempo su due o tre contropiedi, ma poco altro. E anche nel secondo tempo uguale. In generale la squadra ha tenuto bene il campo, giocando in situazioni normali dove non abbiamo rischiato niente. Dovevamo gestire meglio l’ultimo passaggio nelle situazioni favorevoli. Vincere a Firenze non è facile, la squadra ha dato segno di maturità, era una partita difficile, ci mancavano tanti giocatori, i ragazzi che hanno giocato hanno fatto bene. Aké anche se l'ho tolto si è dato da fare e non era facile. Stasera tutti bravi, ma soprattutto Danilo: ha dato l'esempio e la dimostrazione di essere un giocatore straordinario, di un livello altissimo".



RABBIA - "Difensivamente abbiamo difeso bene, a parte tre contropiedi, abbiamo subito poco. Abbiamo difeso in modo ordinato e ci siamo difesi molto alti. Abbiamo sbagliato le scelte nell’ultimo passaggio, ma Cuadrado si è rifatto del suo errore con la bella palla in mezzo".



ARTHUR – "Tra i migliori? Sì, ma hanno giocato bene tutti. Noi veniamo da tante partite impegnative e siamo sempre gli stessi in questo momento, fortunatamente domani rientreranno Dybala, Rugani e Bernardeschi, soprattutto per avere energie mentali fresche dentro. Arthur nella prima parte è stato fuori, lo riteniamo fresco, poi ha qualità, a volte deve dare prima veloce il pallone ma è talmente sicuro in palleggio che gigioneggia troppo. Anche Rabiot ha fatto una buona partita, le due volte che è andato verticale ha creato. Stiamo bene fisicamente e mentalmente, dobbiamo mettere da parte questa partita perché domenica ne abbiamo una importante con lo Spezia". SI' E NO - "Mi è piaciuta la difesa ordinata, contro una Fiorentina che va bene sulle corsie esterne. Poi bisognava migliorare usciti dalla pressione, giocare meglio e di più nella mentà campo avversaria. Miglioriamo e troviamo più fiducia".



COME FAR GIOCARE VLAHOVIC – "Deve migliorare a giocare con la squadra, stasera l'ha fatto meglio e anche nelle ultime partite. Poi è bravo a chiudere i cross. Ora ci appoggiamo di più sulle punte e questo è un altro passo in avanti che abbiamo fatto. Giocare allo stesso modo può essere un vantaggio ma anche un limite, perché le avversarie ti vedono. Bisogna essere muoversi ad entrare nel campo e smarcarsi".



QUOTA SCUDETTO – "Se sono convinto che noi non ci siamo per lo scudetto? Assolutamente sì. La quota Scudetto sarà 84/85 punti. Ma è matematica. Noi dovremmo vincerle tutte ed è difficilissimo. A 84 una delle 3 può arrivarci anche visto il calendario. Ma chiedetelo a quelle che son davanti, non lo sanno quanto gli serve per lo scudetto? Paura di noi? Macché di noi, devono star sereni. Sono lontani, non vi preoccupate (ride ndr)".