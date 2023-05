L'allenatore della Juve Max Allegri ha parlato così in conferenza stampa sulla possibile finale di Budapest.'Le cose capitate le abbiamo vissute come un'opportunità importante. Domani possiamo provare ad andare a Budapest, non ci sono mai stato. Raggiungere un'altra finale sarebbe un bel risultato. Il calcio l'ha inventato il diavolo, sperando che ci sia un pizzico di fortuna e che stia dalla nostra parte'.