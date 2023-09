In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha parlato dell'ultima sconfitta e dell'importanza del tifo contro il Lecce: "Importante il supporto del tifo, veniamo da una brutta sconfitta. Non sono d'accordo sulla brutta prestazione. Ci sono stati degli errori che possono capitare magari una volta. Speriamo. La squadra era partita bene, aveva giocato un buon calcio. L'errore di Tek, poi l'avevamo rimessa in piedi, eravamo andati nuovamente in svantaggio. Sbagliato negli ultimi venti metri, siamo andati dietro al Sassuolo, poi gli errori hanno cambiato il risultato. Continuiamo a lavorare, pensiamo a vincere domani. Il Lecce domani è ancora imbattuto".