Le parole dia Dazn: "Dobbiamo migliorare il palleggio, nel primo tempo nella parte destra tra McKennie e Bernardeschi siamo rimasti sui binari e abbiamo perso troppe palle in avanti con Kean, la punta doveva essere il regista. Nel secondo tempo ci siamo mossi di più e abbiamo migliorato, abbiamo tolto i punti di riferimento"- Si è inserito bene, ha margini di miglioramenti. Non gioca più solo nel corto, varia le giocate e si mette in posizione di regista. Bravo, ha tecnica, deve migliorare in questa situazione- Chiesa ha fatto bene il centravanti, nel primo tempo ha giocato dei buoni palloni. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente, per un buon Torino, e potevamo creare più occasioni. Kaio Jorge ha fatto bene, si vede che è sveglio. Anche Kulusevski è entrato bene. Post sosta abbiamo trovato lo spirito di squadra e la voglia di difendere. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato tanti ultimi passaggi, poi è stato bravissimo Manuel, ma potevamo passare in vantaggio prima. Mi sarebbe dispiaciuto non vincere, a parte il primo tempo contro il Milan, probabilmente la miglior partita- Oggi ha fatto bene, a parte i palloni persi, non era semplice. Ha creato due buone occasioni. Attacca bene la porta, deve migliorare sui controlli, sulla tecnica individuale. Sono contento anche di lui. A fine primo tempo faccio i cambi per non bruciare uno slot- Più giocano più fanno esperienza. Un giocatore importante, viene da un calcio diverso, era abituato a riferimento sull'uomo. In Italia deve migliorare in aggressione, in lettura delle situazioni. Su quello, ora che è più sereno, può solo migliorare. Come Kulusevski. Abbiamo giovani con motore, bisogna lavorare affinché migliorino individualmente. Hanno il vantaggio di giocare con Chiellini, straordinario oggi, e con Bonucci stesso.- Mi ha detto: "Mister c'è un altro slot". Sì così gli diamo altri 30 secondi di recupero. Cresciuto molto come responsabilità nei confronti del gruppo, prima pensava più a sé