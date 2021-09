Le note stonate della giornata di ieri riguardano soprattutto gli infortuni di Morata e Dybala, ma alcune portano anche al rendimento della squadra di Allegri. Il tecnico a bordocampo è sempre una furia perché la Juve si spegne all'improvviso, perde palloni banali e prende sempre gol: da marzo ad oggi, per 20 partite di fila, con 10 gol subiti nelle prime pochissime giornate. L’ultima volta senza reti in Serie A risale a Juve-Spezia 3-0 del 2 marzo 2021 e per trovare un inizio peggiore in termini di gol presi bisogna andare indietro di 33 anni, 11 gol presi con Dino Zoff in panchina.Così Max si trasforma in una furia. Come scrive il Corriere della Sera: "Né semplice, né scontato, per unae un’attenzione particolare e costante per Chiesa, sempre accanto alla panchina di Max, un tempo da esterno destro e uno da esterno sinistro. Sarà il ragazzo diventato grande a Wembley, assieme a Kulusevski utilizzato come vice Dybala e a Kean unica punta superstite, a guidare la Juve verso un altro snodo delicato contro i campioni d’Europa e nel derby in casa granata, tra mercoledì e sabato".