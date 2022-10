L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport osserva da vicino. Il tecnico bianconero infiamma i social, ma non lascia entusiasti neanche i suoi datori di lavoro. I contestatori non gli imputano soltanto la mancanza di gioco, nel mirino anche la comunicazione disinvolta. Per il quotidiano, domani sera la Serie A "oscillerà tra Allegri in e Allegri out". Perché? Perché "i bonus sono terminati".- "La Juve contro il Bologna non può permettersi altro che il successo, meglio se convincente". Davanti a sé, la squadra di Thiago Motta, chiamato a sostituire Mihajlovic e battuto dall'Empoli alla prima. Sfida thriller. "Non crediamo che la Juve troverà praterie. Anzi, dovrà prestare attenzione, non concederle a sua volta", aggiunge Gazzetta. La classifica impone i tre punti. Diversamente la Juve tutta, non soltanto Allegri, sarebbe già out.