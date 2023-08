"Ho già discusso con Leo, lui è consapevole della situazione. La Juventus ha espresso chiarezza e andremo avanti" ha dichiarato Massimilianoriguardo a Leonardo, che è stato escluso dalla squadra per decisione tecnica. Poco dopo,La tensione tra Bonucci e la Juventus rimane palpabile., seguendo la precedente richiesta di reintegro che è stata rifiutata. Indipendentemente da ciò che accadrà sul fronte del mercato (la possibilità di trasferimento all'Union Berlino sembra essersi affievolita, mentre il Genoa ha manifestato interesse), il desiderio del difensore è quello di andare avanti. Per Gazzetta, a breve, l'avvocato nominerà un esperto giurista sportivo per gestire un possibile procedimento di arbitrato futuro, come previsto dagli accordi collettivi.; altrimenti, potrebbe presentare un'azione per danni d'immagine. Bonucci sostiene che l'accordo non sia stato rispettato (l'Associazione Italiana Calciatori ha preso posizione a suo favore), mentre la Juventus ribadisce la propria convinzione nella correttezza delle proprie azioni.