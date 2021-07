Come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, il nuovo allenatore della Juventussta osservando da vicino il mercato del club bianconero. Nonostante il grande interesse mostrato dal Cholo Simeone peril tecnico livornese si è schierato contro una possibile cessione del calciatore uruguaiano all’. Allegri considera Bentancur un giocatore molto importante per il centrocampo bianconero, e non vuole assolutamente perderlo in questa sessione di mercato. Il classe '97 sarà un punto di riferimento importante sia in un centrocampo a due sia come interno in una linea a tre.