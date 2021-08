"Non deve assolutamente partire, si deve disciplinare. E' un centrocampista offensivo, siamo messi bene sul piano offensivo". Così, in conferenza stampa, Max Allegri ha allontanato le voci di mercato e ha blindatospiegando la sua importanza come centrocampista offensivo. E ha aggiunto: "I gol? Parlato prima, Dybala, Morata, Kulusevski, Bernardeschi, Rabiot, che l'anno scorso ha fatto tre gol e non può fare tre gol. McKennie anche. I difensori dovranno fare gol. Ci sarà migliore distribuzione. Bisogna migliorare i singoli giocatori. Con serenità e voglia di lavorare".