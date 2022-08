Le parole di Massimilianoa Sky Sport:– “L’Atletico è tra le più forti d’Europa, detto questo siamo arrivati stanchi. Dalle cose negative bisogna prendere il postivio. Dobbiamo imparare, manca una settimana per preparare il Sassuolo”.– “Nessuno strascico. Il 15 l’atteggiamento sarà diverso”.– “Cuadrado ha gastroenterite. Kean e Rabiot squalificati, Pogba e McKennie infortunati, siamo questi. Troveremo un Sassuolo che ha tecnica e dovremo essere bravi, avere un piglio diverso”– “Ora bisogna lavorare con questi, abbiamo tutte le qualità per iniziare bene, bisogna dare un giro di vite come atteggiamento, essere più cattivi, vincere più contrasti”.– “Molto bene Bremer, bene Gatti, nel secondo tempo abbiamo dato più ritmo. Questa sconfitta ci può solo fare bene”.– “Non dico niente è un giocatore dell’Atletico”.