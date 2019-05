Massimiliano Allegri, a Sky Sport, ha parlato così nel giorno della sua ultima panchina bianconera.



ULTIMA PANCHINA - "Mi sono divertito perché la squadra ha fatto bene nel primo tempo, nel secondo abbiamo attaccato più l'area, avendo situazioni favorevoli non sfruttate. Ci siamo sciolti nel finale, poi abbiamo perso tre palle e c'è stato il colpo di Caprari".



PENSIERO - "L'ho metabolizzata? No, non ancora. Resta una cosa fresca e da domani inizierà il distacco dalla Juventus, quindi il fatto che dovrò organizzarmi per bene le vacanze, rilassarmi un po'. Poi vedremo che succede".



DA RIGIOCARE - "Una gara da rigiocare? Nel calcio col senno di poi si cambierebbe tutto. Nella prima finale potevamo vincere, secondo me. Nella seconda siamo arrivati in discesa, avevo cambiato e poi giocavamo con tutti gli attaccanti in campo. Loro arrivati in completa ascesa e questo ha fatto la differenza. Quest'anno è stata una Champions differente, siamo arrivati nel momento decisivo con tanti risultati. Emre Can anche oggi... Ci sono queste annate, ma dovevamo portare a casa il campionato, perché rischiavamo di perdere entrambi".



PROGRAMMA - "Stare fermo non mi preoccupa, quest'anno ho fatto 16 anni di seguito da quando ho iniziato. 5 di Juve, 4 di Milan, 2 di Cagliari. Se mi capita l'occasione gisuta e che mi stimola, vado senza problema. Da dopodomani penserò a cosa fare in tutta serenità, anche per la vita privata".



L'AFFETTO - "I tifosi allo stadio sono sempre stati carini. I social? Vanno gestiti in un certo modo e tanti si nascondono e non è solo calcio, infatti succedono cose che non vanno bene. L'affetto? Sono sempre stato distaccato, come quando giocavo. Mi ha fatto un bell'effetto, contento di lasciare un ottimo ricordo. Oggi c'era un bell'articolo sulla Gazzetta: lo dicono loro che è tecnologia e numeri, pensare che vogliamo trasformare così il calcio... una cosa impossibile. Qualcuno lo legga".



L'ULTIMA DI A - "Ora rientriamo a Torino, speriamo che attraverso le gallerie riusciamo a vedere le partite. A parte la Juve che l'ha chiuso un mese e mezzo fa, la Serie A ha tutto in ballo".



TUTTO SEMPLICE - "Davvero così semplice? Per me sì, dipende da come si vivono le cose. Ognuno è fatto alla sua maniera. Cerco di lavorare per come sono fatto io. Si sdrammatizza quando si deve. E si è seri quando si deve. Un altro farà in modo diverso".