"E all’italiana sia. Difesa e contropiede di quelli che fanno storcere un po’ il naso agli esteti, ma questa è la Juve di Allegri. Con un paio di dettagli supplementari che sono la vera svolta con l’Atalanta: il fenomenale Iling che, finalmente titolare, “sbanca” sbloccando il risultato e il ritrovato Vlahovic ancora in gol", in questo modo, come scrive la Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese ha vinto il confronto contro Gasperini, che era imbattuto da 6 partite contro l'allenatore bianconero.