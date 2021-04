Negli ultimi giorni continuano a farsi sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus in caso di separazione con Pirlo. Intanto oggi l'ex allenatore bianconero è stato avvistato a Torino e non è la prima volta. Potrebbe non essere necessariamente un viaggio di lavoro perché Allegri a Torino ha ancora casa, ma il Corriere di Torino è sicuro che nelle ultime settimane ci sia stato più di un incontro tra l'allenatore e il presidente Agnelli.