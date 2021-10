Ferma a 13 punti dal primo posto, che possono diventare 16 se Napoli o Milan vinceranno. Sulla Juve piovono critiche, duri commenti, attacchi e anche i fischi dei tifosi che a Verona l'hanno seguita per sostenerla, vedendola perdere ancora. E anche Max Allegri, dopo il duro ko, la striglia con forza: "Siamo in una situazione brutta, nel senso che abbiamo solamente quindici punti. Bisogna prendersi responsabilità e accettare la realtà, ora siamo una squadra di metà classifica", dice a Dazn. Poi prosegue: "Non possiamo vincere solo perché siamo la Juve. Noi pensavamo forse di essere più bravi di loro ma in questo momento non lo siamo". E a Sky aggiunge anche:Parole forti e dure, che possono portare a conseguenze per la squadra.scrive la Gazzetta,Il finale della Juve è stato anche apprezzabile, dopo che per tanti minuti si è vista una squadra passiva, dominata, mai capace di vincere un duello e ripartire. "Ho parlato con la squadra e ho detto che qui vige assoluto silenzio. Bisogna solo fare, non parlare", aggiunge ancora il tecnico. Silenzio e lavoro, probabilmente in ritiro.