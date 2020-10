E Massimiliano Allegri? L'ex allenatore della Juve, da oltre un anno fermo ai box in attesa di una proposta, aspetta una chiamata del Paris Saint Germain. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.com, "Max non ha ancora trovato la soluzione per lui: la pista Manchester United non è mai decollata, il Paris Saint-Germain sembrava poter essere la meta giusta ma la finale di Champions conquistata ha permesso a Thomas Tuchel di strappare la conferma. Ora però la situazione al PSG è cambiata, la sconfitta all'esordio europeo stagionale proprio con i Red Devils ha rimesso in discussione la panchina del tedesco e riacceso vecchie frizioni con Leonardo e la proprietà qatariota: si torna a parlare di possibile esonero subordinato a come proseguirà il percorso Champions dei parigini. E in caso di addio il nome di Allegri resta in cima alla lista".