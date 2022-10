Come racconta Gazzetta, il bis non è arrivato: Estrosa, la cavalla di Massimilianoche aveva rallegrato il pomeriggio del tecnico il giorno della prima sconfitta stagionale, in Champions contro il Psg, non è riuscita a ripetersi ieri a Milano, piazzandosi solo quinta. Poco male, visto che un mese fa il successo della puledra non era stato benaugurante per la squadra. Magari stavolta accadrà il contrario e Allegri non se la prenderà più di tanto, perché mai come in questo momento la sua Juventus ha bisogno di una vittoria che manca da oltre un mese.