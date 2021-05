di CC, inviato a Torino

Massimiliano Allegri ha firmato il contratto: sarà il nuovo allenatore della Juventus per i prossimi quattro anni. Come appreso da IlBianconero.com, il tecnico ha incontrato Andrea Agnelli e ha siglato l'accordo che lo vedrà a Torino per le prossime quattro stagioni, in cui cercherà di imbastire un nuovo progetto per provare a dare ancora più lustro alla sua esperienza - già vincente - all'ombra dell'Allianz Stadium. Un accordo fino al 2025, che porta potenzialmente l'allenatore livornese a un totale di 9 anni alla guida della Signora. In pochi come lui. In pochissimi così vincenti. Ci siamo: inizia l'era Allegri. E inizia dal 27 maggio.