Alberto Cerruti a Cacliomercato.com, commenta così la stagione di Allegri: "Meglio, quindi, analizzare l’intera stagione della Juventus, che non poteva fare di più in Champions, visto che il Villarreal poi ha eliminato anche il favoritissimo Bayern, mentre poteva fare qualcosa di più in campionato, se non fosse partita così male. Questo è l’unico grande rimpianto. Il tempo, infatti, ha dato ragione ad Allegri che ha aggiustato la squadra, comunque nuova per lui, rilanciandola addirittura nella corsa per lo scudetto, perché se la Juventus avesse battuto l’Inter, dopo una serie di sedici risultati utili in campionato, molte cose sarebbero cambiate. Guarda caso, però, proprio nella serata in cui ha giocato bene, sicuramente molto meglio dei nerazzurri, la Juventus ha perso immeritatamente, dando così indirettamente ragione ad Allegri che ha sempre sottolineato, giustamente, l’importanza del risultato".