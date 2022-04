"Dopo l'allenamento deciderò. Arthur non recupera, speriamo con il Venezia. Gli altri non recupera nessuno, siamo i soliti. Dopo l'allenamento valuterò chi far giocare, ci sarà qualche cambio. A centrocampo devo vedere se Danilo ha recuperato e le condizioni degli altri. McKennie ha fatto ieri i primi passi di corsa, ma non manca molto alla fine della stagione. Non so se Locatelli rientrerà prima della fine della stagione, è ancora indietro". Questo l'annuncio di Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo.