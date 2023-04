Le parole diin conferenza stampa:CHIESA - "Non voglio fare il sapientone. Quando è tornato dopo 10 mesi, se andate a vedere, per me è la normalità di Federico. Quando un giocatore sta fermo 10 mesi e torna dopo un crociato, dico che il Federico al 100% vero lo avremo l'anno prossimo. Gli serve minutaggio. Prima di stasera abbiamo giocato 40 partite, in una stagione sono 3600 minuti. Tolti i recuperi. Ha giocato 900 minuti. Lui fa un percorso graduale e sono contento. Ha avuto infiammazione al tendine, quando rientri, poi uno come lui che strappa, può avere difficoltà. Stasera è entrato bene, ha meno dolore, migliorerà la condizione nelle prossime. Tutto nella norma per me".