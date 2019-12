Le ultime indiscrezioni, che arrivano da oltralpe, dicono che a fine stagione Thomas Tuchel, attuale tecnico del Psg, lascerà la panchina. E i gossip su chi lo sostituirà sono già partiti. Sia in Francia che in Italia sono praticamente sicuri, a guidare i francesi sono Massimiliano Allegri. Spingono su questa ipotesi anche gli analisti, che hanno aperto le quote sul futuro del tecnico toscano e in cima alla lista delle possibilità mettono proprio il Psg, opzione data a 3,50. Ci sono però altre grandi panchine a cui Allegri potrebbe ambire: il Bayern Monaco, ad esempio, è dato a 4,50, il Manchester United è a 6,00, mentre a 7,50 c'è il City. E se invece l'avventura del suo successore Sarri finisse in anticipo? Un Allegri bis alla Juve pagherebbe 33 volte la scommessa.