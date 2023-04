Massimiliano, dopo la partita con il Verona, ha parlato così a Rai Sport."Potevamo far meglio negli ultimi dieci minuti, ma la squadra ha fatto una buona partita per interpretazione contro un Verona ben organizzato, che pressa sempre. È stata una gara sporca, sapevamo che non era semplice perché era la prima che giocavamo dopo la sosta"."Classifica? Bisogna lavorare sul campo. Il nostro obiettivo è arrivare tra le prime quattro come punti in campo"."Sarebbe come vincere tre Scudetti? Anche quattro, perché quelle davanti corrono veloce".