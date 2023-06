"Fino a prova contraria Allegri sarà il tecnico ancora per un anno o pure due, da contratto, per quanto non siano mancati i sondaggi per gli eventuali eredi (Igor Tudor davanti a tutti): la prova contraria potrebbe arrivare solo da un cambio di rotta sull’asse John Elkann-Allegri, salvo sorprese comunque non all’orizzonte." Questa la situazione della panchina bianconera stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport.