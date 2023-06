Nella gallery, le reazioni social dei tifosi dell'Al Hilal

Le voci sulla clamorosa offerta arrivata dall'Arabia Saudita per Massimiliano Allegri, come raccontato da Gazzetta dello Sport, si sono presto diffuse anche tra i tifosi dell'Al Hilal, ovvero la squadra da cui si presuppone arrivi l'interessamento per il tecnico della Juve. E così, sui social si è passati da "Allegri out", a "I tifosi dell'Al Hilal rifiutano Allegri", ovvero la traduzione del messaggio che sta circolando in rete."Il nome Al-Hilal è associato a Enrique e Lopetegui, e poi ad Allegri! Come quello che negozia con un attaccante e firma con un difensore" e poi, "Il solo pensarci è un disastro e una ripetizione dell'errore". Questi alcuni dei commenti dei tifosi arabi che non vogliono Allegri.