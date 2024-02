Il mea culpa di Allegri e una Juve che, a Verona, non può più sbagliare.



Eccoci qui, davanti alla partita - al momento - più importante della stagione. Non certo per il prestigio di giocare al Bentegodi contro l'Hellas Verona (con il massimo rispetto), ma per la delicatezza del momento attraversato dai bianconeri. Un punto in tre partite, ripetuto a mo' di mantra, diventa il punto di partenza di una squadra che ha bisogno di ritrovare risultati per ripescare pure un po' di fiducia.



E il futuro? No, nessun accenno. Semmai a quello prossimo: l'ipotesi tridente è in cantiere, non ancora una certezza. La Juventus continua con quanto fatto, costruito, immaginato. Continuità, sì. "Perché non avverto la necessità di cambiare", spiega l'allenatore.



