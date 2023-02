Le parole diin conferenza stampa:VITTORIA DEL CENTROCAMPO - "La squadra ha fatto una bella partita, una bella risposta e non era semplice. Facile dire dall'esterno che anche noi abbiamo tanti obiettivi, ma la mazzata dei 15 punti si fa sentire. Venivamo da una sconfitta brutta col Monza, come atteggiamento presi due gol evitabili. Stasera la squadra era in campo, hanno fatto buone trame di gioco nel primo tempo come nel secondo. Senza scatenare la velocità della Lazio. Bella prestazione".