La rivista Chi torna a far parlare di sé e soprattutto della rottura tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Pare che lei, dopo aver traslocato da Brescia a Milano insieme alla figlia Jolanda per coronare il proprio nido d'amore (subito svanito) con l'allenatore della Juventus,Oltre a svelare ciò, Chi fa un riepilogo dida quando nel 1992 sarebbe scappato via senza dare spiegazione a due giorni dalle nozze con Erika. A quando mollò Claudia per mettersi con Gloria, ex coniglietta di Playboy. Fino a oggi, con un amico in comune costretto a fare da tramite per le comunicazioni tra lui e Ambra.