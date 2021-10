Negli ultimi giorni si è parlato tanto della vita privata di Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Era inevitabile, dunque, che la questione non venisse sollevata anche nel corso della conferenza stampa della vigilia di Juventus-Roma. Qui, il tecnico toscano ha semplicemente glissato sulla questione: "Di vita privata non ho mai parlato in vita mia e non mi va di farlo. Va bene così, parliamo della partita".