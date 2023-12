La conferenza stampa dialla vigilia di Frosinone-Juve si è aperta con la notizia su Federico Chiesa, che non ci sarà nel match di domani (calcio d'inizio alle 12:30). I temi toccati dall'allenatore bianconero però sono molteplici. A partire appunto dall'attacco, con Vlahovic, Milik e Yildiz che si contendono due posti.Allegri ha voluto alzare il livello di attenzione della squadra, per evitare un rilassamento in periodo di feste natalizie. La Juve affronta una squadra che vive di grande entusiasmo e che in casa, come ha ricordato il tecnico, ha perso solo la prima partita contro il Napoli. Questo e molto altro nel video post conferenza qui sotto.