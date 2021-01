2









Alla finestra, c'è Max. Max Allegri. In attesa che si muova qualcosa, o meglio: qualcuno. Che si liberi insomma una panchina, estera o italiana. Perché va anche bene un anno sabbatico, ma due iniziano a essere tanti. Troppi. Specialmente se di occasioni arrivano e poi sfuggono, lasciando solo tanto amaro in bocca. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ecco, il tecnico dovrà ancora attendere. Prima il Chelsea, poi la Roma, hanno optato per altre scelte: i Blues hanno appena ufficializzato l'arrivo di Tuchel, Fonseca oggi è più solido nella Capitale.



IPOTESI ROMA - Eppure bastava poco. Un mezzo passo falso proprio per l'allenatore portoghese. Le ultime ore prima dello Spezia, come racconta Gazzetta, non sono state semplici per Fonseca: era fortissima, l'ombra di Massimiliano Allegri. Che apprezza la Roma, la ritiene all'altezza delle sue ambizioni. E soprattutto avrebbe trattenuto immediatamente Edin Dzeko, anch'egli alla finestra ma per motivi certamente diversi. Gli ultimi giorni hanno salvato l'ex allenatore del Porto, mentre a Londra si consumava l'addio di Lampard. Perché non è stato preso in considerazione il livornese? Marina Granovskaia: chiedere a lei. A lei che non apprezza "i caratteri complicati dei signorini italiani", citando la Rosea.