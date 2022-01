6









Operazione Coppa Italia. Domani sarà già tempo di tornare in campo per i bianconeri, e Allegri dovrà fare alcuni cambi rispetto alla formazione che ha battuto sabato l'Udinese in campionato visto il confronto così ravvicinato. Quante rotazioni? Cinque o sei, secondo Tuttosport. A partire dalla situazione legata da Moise Kean.



LA SITUAZIONE - Kean sarà fuori in quanto squalificato nella League Cup inglese. L’attaccante, rientrato in estate alla Juventus dopo la parentesi in Premier League e al Psg, era stato espulso il 24 agosto nel match di Carabao Cup tra Everton e Huddersfield, esattamente sette giorni prima del ritorno in Italia. Un cartellino rosso da scontare, così come per Allegri (in panchina ci sarà Landucci). Per questo toccherà ad Alvaro Morata, tenuto inizialmente in panchina sabato sera. In porta tornerà Perin, in mezzo dovrebbe invece esserci Chiellini con Rugani (c'è De Ligt che deve scontare una giornata di squalifica), mentre De Sciglio e Alex sandro saranno titolari. Rabiot e Locatelli in mezzo, poi Kulusevski. E l'ultimo dubbio: Dybala o Kaio Jorge? Possibile staffetta, con l'argentino in campo dal primo minuto.