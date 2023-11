rimane abbottonato come di consueto, come succede ad ogni conferenza stampa pre partita. Qualcosa, però, sfugge all’inevitabile pre tattica in attesa dell’allenamento di rifinitura che si svolgerà domani.Una certezza emerge dalle parole del tecnico livornese: in attacco il ballottaggio é per una maglia sola. Sì, perché Federicoè chiamato a partire dal primo minuto e, soprattutto, a replicare le prestazioni offerte con la maglia della Nazionale azzurra. È decisamente in forma e si è visto, dai suoi strappi passerà molto delle chance offensive della Juventus. E un gol, chissà, spegnerebbe ogni polemica su gioco, dichiarazioni, rapporto cone le differenze conMa chi giocherà davanti al numero sette? In questo caso il ballottaggio è più aperto che mai. Stanno tutti bene, ma la scelta sembra essere limitata a due elementi: Moisee Dusan. Entrambi, seppur in misura diversa, in astinenza da gol, entrambi vogliosi di rivalsa e di trascinare la squadra. Ultimo dubbio da sciogliere domani - con l'attaccante serbo che parte in vantaggio -, tra allenamento e riunione tecnica, e la certezza: