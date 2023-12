Share





di Marco Amato, inviato a Torino

Una conferenza stampa per nulla banale, quella che anticipa la gara di domani tra Genoa e Juventus. Sono stati diversi i temi toccati da Massimiliano Allegri che ha parlato del match, ma non solo. In particolare, colpisce la lettura sull'attuale gruppo bianconero che, evidentemente, presenta delle differenze notevoli rispetto a quello dell'anno scorso. Interrogato sul suo futuro, poi, il tecnico livornese ribadisce di non essere per nulla stanco e di non essere mai stato lasciato solo da dirigenza e proprietà, anche nel caos dell'anno scorso.



C'è, poi, spazio per le brutte notizie come lo stop di Kean. Stop che, però, potrebbe creare delle opportunità, in particolar modo per Kenan Yildiz che, così, potrebbe avere più spazio per mettersi in mostra.



Di seguito, il video post conferenza.