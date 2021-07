"Devi entrar dentro le dinamiche societarie e condividere col club quello che viene proposto e portare avanti le idee tutti insieme. Sul mercato, se non prendi il primo della lista, provi a prendere il secondo, se non riesci prendi il terzo. Se alla fine crei valore la società ne beneficia non solo tecnicamente ma anche economicamente".

Questa fu una delle tante dichiarazioni di Massimiliano Allegri nella sua ospitata al "Club" di Fabio Caressa su Sky Sport a fine marzo. Di fatto, un'anticipazione del ruolo che sarebbe andato a ricoprire dopo pochi mesi nel suo ritorno alla Juventus.