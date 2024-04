Endo, l’allenatore di Estrosa la cavalla di Massimilianoha parlato ai microfoni di Tutti Convocati. La purosangue del tecnico toscano ha appena il vinto il Premio Signorino all’ippodromo Capannelle. Queste le sue parole:"Gala Real di Ancelotti è brava, ma ha un anno in meno di Estrosa di Allegri che al momento essendo più grande è più forte. Max era molto contento per la corsa vinta , ha molta passione per l’animale in sè, per il cavallo".