Massimiliano, allenatore della, si è fatto notare all'Inalpi Arena di Torino, sede delle Final Eight della Coppa Italia di basket. Accompagnato dal portiere bianconero Mattia Perin e dal dirigente Federico Cherubini, ha assistito ai quarti di finale in programma oggi. La presenza di Allegri, un volto noto del calcio italiano, ha aggiunto prestigio all'evento, evidenziando l'interesse e il sostegno della Juventus per lo sport torinese in generale.Il tecnico è stato inquadrato dalle telecamere e 'beccato' da alcuni tifosi, pronti a immortalare l'attimo e a pubblicarlo poi sui social. Da sempre Allegri è infatti appassionato di basket. Come raccontano anche le vecchie sfide con Pogba...