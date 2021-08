Alla vigilia di, l'allenatore della Juventusha presentato così l'ultima amichevole del pre campionato dei bianconeri:- "Voglio vedere la condizione dei miei giocatori, per portarli più avanti col minutaggio. Sarà importante per capire a che punto siamo, poi da martedì mattina dobbiamo ripartire e focalizzarci sulla stagione perché inizieranno le partite che valgono 3 punti".- "Paulo l'ho visto bene, come tutti gli altri, e domani rientrerà. Alcuni sono un po' in ritardo di condizione anche a causa dell'arrivo scaglionato".- "Ramsey ha giocato una buona partita davanti alla difesa e può ancora migliorare. Danilo è molto intelligente e può giocare in molte posizioni".- "Gasperini sta dimostrando di essere un ottimo allenatore. L'Atalanta è una squadra fisica, che corre e gioca bene a calcio. Ha fatto bene anche in Europa, quindi sarà una tra le otto candidate alla vittoria finale dello Scudetto".- "Abbiamo preso 3 gol in 3 amichevoli e questo non va bene. Bisogna migliorare perché a Barcellona siamo andati troppe volte vicino alla porta senza fare gol. Ma è una questione di condizione".- "La sua qualità migliore è quella realizzativa, perché tira molto in porta e fa gli uno contro uno. Secondo me rende di più a destra, anche se a sinistra ha giocato anche molto bene".- "Mi aspetto un campionato equilibrato con 38 tappe dove bisogna dare continuità ai risultati. Dobbiamo partire per vincere e a marzo dobbiamo essere lì per lottare".